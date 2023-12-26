В Одессе псевдоволонтеры зарабатывали на военнослужащих

Правоохранители задержали мошенников. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачили мошенников, которые притворялись волонтерами. Преступная группировка собирала средства вроде бы для помощи военным на фронте, однако использовали их для своих нужд.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Трое жителей Одессы в условиях военного положения решили нажиться на военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне боевых действий и нуждаются в выполнении боевых задач автомобилей.

Дельцы разработали преступную схему заработка, по которой, представляясь волонтерами, звонили представителям власти и духовенства, в частности военным капелланам, контакты которых находили в интернете, и под вымышленным именем предлагали передать безвозмездно на нужды ВСУ транспортные средства, которых на самом деле не имели.

При этом мошенники отмечали, что находятся за границей и просили перечислить на их банковские счета средства на топливо для заправки авто и последующей отправки в определенные пострадавшими места.

Таким образом преступники "нажились" более чем на 130 тысяч гривен и обманули шесть человек.

Какое наказание грозит

Все участники схемы задержаны и сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Им грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мошенников, занимавшихся продажей недвижимости. Преступной группировке удалось выторговать чужую квартиру почти за 40 тысяч долларов.