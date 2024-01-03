Совершали нападения на пожилых людей — на Одесчине задержали преступную группировку

Полиция задержала одного из правонарушителей. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали преступную группировку, совершавшую разбойные нападения на людей. Жертвами мошенников становились пожилые люди, получавшие помощь от благотворительных организаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступной деятельности

Пятеро преступников во главе с гражданином Молдовы совершали разбойные нападения и кражи, преимущественно на пожилых женщин.

К каждому преступлению правонарушители тщательно готовились, подбирали орудия преступления, изучали образ жизни потерпевших, пути незаметного подхода и ухода от их домов. Информацию о состоянии граждан собирали два соучастника группы, в том числе и бывшая сотрудница одного из благотворительных фондов, оказывающая поддержку незащищенным социальным слоям населения, в том числе людям, пережившим преследования, депортации, гетто нацистов.

Как разоблачили преступников

Правоохранители следили за бывшей сотрудницей благотворительного фонда, которая привела преступников на ограбление 85-летней одесситки. Задержать их удалось с поличным.

Какое наказание грозит

Все участники схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенников, притворявшихся волонтерами. Преступная группировка собирала средства вроде бы для помощи военным на фронте, однако использовали их для своих нужд.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали мошенников, занимавшихся продажей недвижимости. Преступной группировке удалось выторговать чужую квартиру почти за 40 тысяч долларов.