В Одессе вынесли приговор иностранцу, совершившему нападение на горожанина

Судья выносит приговор. Фото: pixabay

В Одессе обвинительный приговор получил иностранец, совершивший разбойное нападение на местного жителя. Подвыпивший требовал деньги и ценного у потерпевшего, который ждал электричку.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В сентябре прошлого года нетрезвый иностранец подошел вечером к ожидавшему электричку горожанину с требованием отдать мобильный телефон и деньги. Получив отказ, злоумышленник поднял с земли стеклянную бутылку, разбил ее и несколько раз ударил мужчину обломком в шею.

Потерпевшему удалось выбить стекло из руки нападающего, однако тот толкнул его на землю и стал душить. После чего унес с собой драгоценности и скрылся.

Полицейские и медики на место преступления вызвали прохожие. Подозреваемый был задержан на следующий день благодаря камерам видеонаблюдения.

Какой приговор вынес суд

Иностранца признали виновным по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины и приговорили к восьми годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали преступную группировку, совершавшую разбойные нападения на людей. Жертвами мошенников становились пожилые люди, получавшие помощь от благотворительных организаций.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали мошенников, занимавшихся продажей недвижимости. Преступной группировке удалось выторговать чужую квартиру почти за 40 тысяч долларов.