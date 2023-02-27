Кто празднует именины сегодня

Девочек родилось больше

На прошлой неделе в Одессе родилось 113 маленьких украинцев, среди которых две пары двойняшек. Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки, которых появилось на свет 58. Также через неделю увидели свет 55 маленьких одесситов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Все городские роддомы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

27 февраля — Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля — Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София

1 марта — Даниил, Иеремий, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

2 марта — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.

3 марта — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта — Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

5 марта — Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

Напомним, за год войны в городских роддомах появилось около 7000 маленьких украинцев. Некоторые родители выбирают традиционные варианты имен, а некоторые все же подходят к этому вопросу с креативом. Какие самые популярные имена в Киеве — читайте в материале.

Отметим, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины, ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.