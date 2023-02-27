Хто святкує іменини сьогодні

Дівчат народилось більше

Минулого тижня в Одесі народилися 113 маленьких українців, серед яких дві пари двійнят. Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені дівчатка, яких з'явилося на світ 58. Також за тиждень побачили світ 55 маленьких одеситів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

27 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

28 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, ​​Семен, Софія

1 березня — Данило, Єремій, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

2 березня — Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Анна, Маріанна, Марія, Пульхерія.

3 березня — Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

4 березня — Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

5 березня — Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав.

Нагадаємо, за рік війни у міських пологових будинках народилося близько 7000 маленьких українців. Деякі батьки обирають традиційні варіанти імен, а деякі все ж підходять до цього питання з креативом. Які найпопулярніші імена в Одесі читай в матеріалі.

Зазначимо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.