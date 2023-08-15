Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе назначен руководитель департамента здравоохранения Одесской ОВА arrow

В Одессе назначен руководитель департамента здравоохранения Одесской ОВА

15 августа 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе назначен руководитель департамента здравоохранения Одесской ОВА
Александр Курмышов. Фото: Думская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе сменили главу Департамента здравоохранения Одесской ОВА. Сегодня руководителем стал Александр Курмышов.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Читайте также:

Назначение нового главы департамента здравоохранения

С сегодняшнего дня Александр Курмышов —  руководитель департамента здравоохранения сроком до назначения победителя конкурса. Однако срок его рабочего пребывания ограничен 12 месяцами со дня завершения или отмены военного положения.

Теперь Александр Курмышов имеет звание шестого ранга государственного служащего и получает заработную плату в размере 12 800 гривен. Кроме этого ему предоставляется надбавка в размере 12 процентов от должностного оклада за выслугу лет на государственной службе. Текущий стаж работы на государственной службе Александра составляет 4 года и 7 месяцев.

Приказ о назначении Курмышева. Фото: Одесская ОВА
Приказ о назначении Курмышова. Фото: Одесская ОВА

Напомним, 12 июля стало известно, что директор департамента здравоохранения Одесской ОВ Наталья Одарий-Захарьева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Окончательное решение еще не принято.

Отметим, Одесская областная военная администрация внесла предложение об увольнени с должности начальника РВА Юрия Крука. Соответствующее заявление, направленное в Офис Президента, подписал Олег Кипер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз