В Одессе назначен руководитель департамента здравоохранения Одесской ОВА

Александр Курмышов. Фото: Думская

В Одессе сменили главу Департамента здравоохранения Одесской ОВА. Сегодня руководителем стал Александр Курмышов.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

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С сегодняшнего дня Александр Курмышов — руководитель департамента здравоохранения сроком до назначения победителя конкурса. Однако срок его рабочего пребывания ограничен 12 месяцами со дня завершения или отмены военного положения.

Теперь Александр Курмышов имеет звание шестого ранга государственного служащего и получает заработную плату в размере 12 800 гривен. Кроме этого ему предоставляется надбавка в размере 12 процентов от должностного оклада за выслугу лет на государственной службе. Текущий стаж работы на государственной службе Александра составляет 4 года и 7 месяцев.

Приказ о назначении Курмышова. Фото: Одесская ОВА

Напомним, 12 июля стало известно, что директор департамента здравоохранения Одесской ОВ Наталья Одарий-Захарьева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Окончательное решение еще не принято.

Отметим, Одесская областная военная администрация внесла предложение об увольнени с должности начальника РВА Юрия Крука. Соответствующее заявление, направленное в Офис Президента, подписал Олег Кипер.