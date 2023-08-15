В Одесі назначили керівника департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА

Олександр Курмишов. Фото: Думская

В Одесі змінили очільника Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА. Відсьогодні керівником став Олександр Курмишов.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

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Відсьогодні Олександр Курмишов — очільник департаменту охорони здоров’я на строк до призначення переможця конкурсу. Проте строк його робочого перебування обмежений 12 місяцями з дня завершення чи скасування воєнного стану.

Відтепер Олександр Курмишов має звання шостого рангу державного службовця та отримує заробітну плату у розмірі 12 800 гривень. Крім цього, йому надається надбавка в розмірі 12 відсотків від посадового окладу за вислугу років на державній службі. Поточний стаж роботи на державній службі Олександра становить 4 роки й 7 місяців.

Наказ про призначення Курмишова. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що директорка департаменту охорони здоровʼя Одеської ОВА Наталія Одарій-Захарʼєва написала заяву на звільнення за власним бажанням. Наразі остаточне рішення ще не ухвалено.

Зазначимо, Одеська обласна військова адміністрація внесла пропозицію про звільнення з посади начальника РВА Юрія Крука. Відповідну заяву, направлену до Офісу Президента, підписав Олег Кіпер.