В Одессе назвали одну из главных причин разрушений жилых домов

Ремонт трубопроводов. Фото: google.com

В Старобазарном сквере Одессы продолжаются аварийно-восстановительные работы отопительных труб. Трубы из-за своего возраста сильно протекают, что может являться причиной аварийности и разрушений домов не только в этом районе, но и во всем городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского городского совета Василий Иеремия.

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По его словам, будь у жителей города возможность заглянуть под землю, они бы увидели тысячи течений на трубах во всех без исключения районах города.

Такие "подземные реки" могут быть одной из главных причин просадок, особенно многоэтажных домов. Это красноречивый ответ на вопрос, почему необходимо производить замену канализационных и водопроводных сетей.

"Тем более что в основном центральная часть города — это еще керамические трубы позапрошлого века и металлические трубы прошлого. Плановые замены сетей — это важно. ЮНЕСКО начинается оттуда" — сказал Иеремия.

Подготовка к отопительному сезону

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" активно работает над подготовкой к следующему отопительному сезону 2023/2024. С целью обеспечения эффективной работы системы отопления проводятся ремонтные работы по городу.

Напомним, Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии в регионе.

Добавим, Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.