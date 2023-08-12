В Одесі назвали одну з головних причин руйнувань житлових будинків

Ремонт трубопроводу. Фото: google.com

Наразі у Старобазарному сквері Одеси тривають аварійно-відновлювальні роботи опалювальних труб. Труби через свій вік сильно протікають, що може бути причиною аварійності та руйнувань будинків не тільки у цьому районі, але в усьому місті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Одеської міської ради Василь Ієремія.

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За його словами, якби у мешканців міста була можливість зазирнути під землю, вони б побачили тисячі течій на трубах у всіх без виключення районах міста.

Такі "підземні ріки" можуть бути однією з головних причин просадок, особливо багатоповерхових, будинків. Це красномовна відповідь на запитання, чому необхідно проводити заміну каналізаційних та водопровідних мереж.

"Тим більше, що здебільшого центральна частина міста — це ще керамічні труби позаминулого століття та металеві труби минулого. Планові заміни мереж — це важливо. ЮНЕСКО починається звідти", — сказав Ієремія.

Підготовка до опалювального сезону

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" активно працює над підготовкою до наступного опалювального сезону 2023/2024. З метою забезпечення ефективної роботи системи опалення наразі проводяться ремонтні роботи по місту.

Нагадаємо, Одеська область самостійно може покрити до 20% своїх потреб під час опалювального сезону. Це можливо завдяки альтернативним джерелам енергії, які є в регіоні.

Додамо, Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації.