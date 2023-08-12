В Одесі назвали одну з головних причин руйнувань житлових будинків
Наразі у Старобазарному сквері Одеси тривають аварійно-відновлювальні роботи опалювальних труб. Труби через свій вік сильно протікають, що може бути причиною аварійності та руйнувань будинків не тільки у цьому районі, але в усьому місті.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Одеської міської ради Василь Ієремія.
За його словами, якби у мешканців міста була можливість зазирнути під землю, вони б побачили тисячі течій на трубах у всіх без виключення районах міста.
Такі "підземні ріки" можуть бути однією з головних причин просадок, особливо багатоповерхових, будинків. Це красномовна відповідь на запитання, чому необхідно проводити заміну каналізаційних та водопровідних мереж.
"Тим більше, що здебільшого центральна частина міста — це ще керамічні труби позаминулого століття та металеві труби минулого. Планові заміни мереж — це важливо. ЮНЕСКО починається звідти", — сказав Ієремія.
Підготовка до опалювального сезону
Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" активно працює над підготовкою до наступного опалювального сезону 2023/2024. З метою забезпечення ефективної роботи системи опалення наразі проводяться ремонтні роботи по місту.
Нагадаємо, Одеська область самостійно може покрити до 20% своїх потреб під час опалювального сезону. Це можливо завдяки альтернативним джерелам енергії, які є в регіоні.
Додамо, Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації.