В Одессе переулок переименовали 2-й Новгородский переулок

Переулок, переименованный в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

В Одессе 2-й Новгородский переулок в Киевском районе был переименован в честь Теофила Фраермана. Он был выдающимся художником и основателем Музея Западного и Восточного искусства.

Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Улица Теофила Фраермана. Фото: скриншот

Теофил Фраерман: что известно о художнике

Теофил Борисович, рожденный 16 марта 1883 года, уже с юных лет проявлял талант к искусству. После обучения в одесском училище, где его наставником был Кириак Костанди, Фраерман продолжил образование в европейских художественных школах – в Мюнхене и Париже.

Художник Теофил Фраерман. Фото: ОГС

Картина художника. Фото: ОГС

Картина с изображением домов. Фото: ОГС

В Париже и Лондоне Теофил активно творил, приобретая признание как художник, а в своих работах поднимал социальные темы и воспроизводил образы обычных людей.

Фраерман и Одесса

В 1917 году, под влиянием революционных событий, Фраерман вернулся в Одессу, избрав путь преподавателя. С 1920 года он работал в родном одесском художественном училище, посвятив жизнь искусству и воспитанию молодых талантов.

Картина на которой изображена одесская квартира. Фото: ОГС

Картина художника Теофила Фраермана. Фото: ОГС

На склоне лет Теофил Борисович сосредоточился на творчестве, создавая произведения, представленные в ведущих музеях Украины и мира. Его имя, которое стало частью топонимики Одессы, будет напоминать о весомом вкладе Фраермана в искусство и культурную жизнь города.

Напомним, сквер им. Матвея Захарова в Одессе переименовали в сквер им. Юрия Ильенко — выдающегося украинского режиссера. Также улица Крылова в Пересыпском районе Одессы была официально переименована в Юзефа Крашевского.