В Одесі провулок перейменували 2-й Новгородський провулок

Провулок, який перейменували в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі 2-й Новгородський провулок у Київському районі перейменували на честь Теофіла Фраєрмана. Він був видатним художником та засновником Музею Західного і Східного мистецтв.

Про це у неділю, 3 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Вулиця Теофіла Фраєрмана. Фото: скриншот

Теофіл Фраєрман: що відомо про художника

Теофіл Борисович, народжений 16 березня 1883 року, уже з юних років виявляв талант до мистецтва. Після навчання в одеському училищі, де його наставником був Кіріак Костанді, Фраєрман продовжив освіту в європейських мистецьких школах — у Мюнхені та Парижі.

Художник Теофіл Фраєрман. Фото: ОМР

Картина художника. Фото: ОМР

Картина із зображенням будинків. Фото: ОМР

У Парижі та Лондоні Теофіл активно творив, здобуваючи визнання як художник, а у своїх роботах порушував соціальні теми та відтворював образи звичайних людей.

Фраєрман і Одеса

У 1917 році під впливом революційних подій Фраєрман повернувся до Одеси, обравши шлях викладача. З 1920 року він працював у рідному одеському художньому училищі, присвятивши життя мистецтву й вихованню молодих талантів.

Картина, на якій зображена одеська квартира. Фото: ОМР

Картина художника Теофіла Фраєрмана. Фото: ОМР

На схилі років Теофіл Борисович зосередився на творчості, створюючи твори, що нині представлені у провідних музеях України та світу. Його ім'я, що стало частиною топоніміки Одеси, нагадуватиме про вагомий внесок Фраєрмана в мистецтво та культурне життя міста.

Нагадаємо, сквер ім. Матвія Захарова в Одесі перейменували на сквер ім. Юрія Іллєнка — видатного українського режисера. Також вулиця Крилова в Пересипському районі Одеси була офіційно перейменована на Юзефа Крашевського.