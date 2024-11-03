В Одесі провулок перейменували 2-й Новгородський провулок

В Одесі назвали провулок на честь Теофіла Фраєрмана
В Одесі 2-й Новгородський провулок у Київському районі перейменували на честь Теофіла Фраєрмана. Він був видатним художником та засновником Музею Західного і Східного мистецтв.
Про це у неділю, 3 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Теофіл Фраєрман: що відомо про художника
Теофіл Борисович, народжений 16 березня 1883 року, уже з юних років виявляв талант до мистецтва. Після навчання в одеському училищі, де його наставником був Кіріак Костанді, Фраєрман продовжив освіту в європейських мистецьких школах — у Мюнхені та Парижі.
У Парижі та Лондоні Теофіл активно творив, здобуваючи визнання як художник, а у своїх роботах порушував соціальні теми та відтворював образи звичайних людей.
Фраєрман і Одеса
У 1917 році під впливом революційних подій Фраєрман повернувся до Одеси, обравши шлях викладача. З 1920 року він працював у рідному одеському художньому училищі, присвятивши життя мистецтву й вихованню молодих талантів.
На схилі років Теофіл Борисович зосередився на творчості, створюючи твори, що нині представлені у провідних музеях України та світу. Його ім'я, що стало частиною топоніміки Одеси, нагадуватиме про вагомий внесок Фраєрмана в мистецтво та культурне життя міста.
Нагадаємо, сквер ім. Матвія Захарова в Одесі перейменували на сквер ім. Юрія Іллєнка — видатного українського режисера. Також вулиця Крилова в Пересипському районі Одеси була офіційно перейменована на Юзефа Крашевського.
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