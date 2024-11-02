Сквер в Одесі перейменували на честь Юрія Іллєнка

Сквер в Одесі. Фото ілюстративне: ОМР

Сквер ім. Матвія Захарова в Одесі перейменували на сквер ім. Юрія Іллєнка — видатного українського режисера. Його творчість вплинула на розвиток національного кінематографа і здобула міжнародне визнання.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомила Одеська обласна державна адміністрація.

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В Одесі перейменували сквер

Юрій Герасимович Іллєнко — український кінооператор, режисер, сценарист, академік та автор першого українського підручника з кінорежисури "Парадигма кіно". Його творчість зробила значний внесок у кіномистецтво України та заклала основи українського поетичного кіно, яке відоме своєю візуальною виразністю та сюрреалістичними мотивами.

Серед його найвідоміших робіт — стрічки "Криниця для спраглих", "Вечір на Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою" та "Легенда про княгиню Ольгу". Вони не лише завоювали любов глядачів в Україні, а й здобули міжнародні нагороди, такі як премії на кінофестивалях в Римі, Каннах, Салоніках, Мельбурні та інших.

Іллєнко був новатором, який виступав за українське національне кіно і протистояв радянській ідеології. Зокрема, його фільм "Білий птах з чорною ознакою", який показав українського повстанця як головного героя, довгий час був заборонений в СРСР. Багато інших його сценаріїв також не допустили до екранів через політичні причини.

Юрій Іллєнко залишив великий слід у кіномистецтві й українській культурі, а перейменування скверу є виявом поваги до його спадщини та визнання його впливу на формування національної свідомості.

Де знаходиться сквер

Сквер знаходиться в Одесі в Хаджибейському районі, в межах вулиць: Волоколамської, Клинової й Батуринської.

Сквер ім. Юрія Іллєнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, противники знесення пам'ятників в Одесі звернулися до ЮНЕСКО. Також вулиця Крилова в Пересипському районі Одеси була офіційно перейменована на Юзефа Крашевського.