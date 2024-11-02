Сквер в Одессе переименовали в честь Юрия Ильенко

Сквер в Ивано-Франковске. Фото иллюстративное: ОМР

Сквер им. Матвея Захарова в Одессе переименовали в сквер им. Юрия Ильенко — выдающегося украинского режиссера. Его творчество повлияло на развитие национального кинематографа и получило международное признание.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила Одесская областная государственная администрация.

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В Одессе переименовали сквер

Юрий Герасимович Ильенко — украинский кинооператор, режиссер, сценарист, академик и автор первого украинского учебника по кинорежиссуре "Парадигма кино". Его творчество внесло значительный вклад в киноискусство Украины и заложило основы украинского поэтического кино, известное своей визуальной выразительностью и сюрреалистическими мотивами.

Среди его самых известных работ — ленты "Криница для жаждущих", "Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черным признаком" и "Легенда о княгине Ольге". Они не только завоевали любовь зрителей в Украине, но и завоевали международные награды, такие как премии на кинофестивалях в Риме, Каннах, Салониках, Мельбурне и других.

Ильенко был новатором, выступавшим за украинское национальное кино и противостоящим советской идеологии. В частности, его фильм "Белая птица с черным признаком", показавший украинского повстанца как главного героя, долгое время был запрещен в СССР. Многие другие его сценарии также не допустили к экранам по политическим причинам.

Юрий Ильенко оставил большой след в киноискусстве и украинской культуре, а переименование сквера является проявлением уважения его наследия и признания его влияния на формирование национального сознания.

Где находится сквер

Сквер находится в Одессе в Хаджибейском районе, в пределах улиц: Волоколамской, Клиновой и Батуринской.

Сквер им. Юрия Ильенко. Фото: скриншот

Напомним, противники сноса памятников в Одессе обратились в ЮНЕСКО. Также улица Крылова в Пересыпском районе Одессы была официально переименована в Юзефа Крашевского.