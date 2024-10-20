Вулицю Крилова в Одесі перейменовано на Юзефа Крашевського

Вулиця Крилова в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

Вулиця Крилова в Пересипському районі Одеси була офіційно перейменована на Юзефа Крашевського. Це видатний польський письменник і дослідник.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Юзеф Крашевський. Фото: ОМР

Що відомо про письменника

Юзеф Ігнацій Крашевський, відомий польський автор, увійшов до "Книги рекордів Гіннеса" з рекордною кількістю творів — понад 600 томів. Він є автором 232 романів та численних статей у різних жанрах, зокрема історичних романів, які стали класикою світової літератури нарівні з творами Вальтера Скотта та Олександра Дюма.

Юзеф Крашевський і Одеса

Крашевський народився у Варшаві в 1812 році, а в 1838 році оселився в Україні з родиною. Він відвідував Одесу в 1843 році для лікування, що надихнуло його на написання "Спогадів Одеси, Єдиссана і Буджака". У своїх нотатках він описував регіон як такий, що "тільки-но заселяється", де мешканці не зіпсовані "вадами цивілізації".

Книга "Спогади про Одесу, Єдиссана і Буджака". Фото: ОМР

Крашевський також був дійсним членом Одеського товариства історії та старожитностей, що свідчить про його активну участь у культурному житті регіону.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне в Одеській області. Також Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер висловив обурення з приводу спроб повернення до обговорення перейменувань вулиць та знесення пам'ятників, пов'язаних з колонізацією і комуністичним режимом.