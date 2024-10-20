Вулицю Крилова в Одесі перейменовано на Юзефа Крашевського

В Одесі перейменували вулицю Крилова
Вулиця Крилова в Пересипському районі Одеси була офіційно перейменована на Юзефа Крашевського. Це видатний польський письменник і дослідник.
Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Що відомо про письменника
Юзеф Ігнацій Крашевський, відомий польський автор, увійшов до "Книги рекордів Гіннеса" з рекордною кількістю творів — понад 600 томів. Він є автором 232 романів та численних статей у різних жанрах, зокрема історичних романів, які стали класикою світової літератури нарівні з творами Вальтера Скотта та Олександра Дюма.
Юзеф Крашевський і Одеса
Крашевський народився у Варшаві в 1812 році, а в 1838 році оселився в Україні з родиною. Він відвідував Одесу в 1843 році для лікування, що надихнуло його на написання "Спогадів Одеси, Єдиссана і Буджака". У своїх нотатках він описував регіон як такий, що "тільки-но заселяється", де мешканці не зіпсовані "вадами цивілізації".
Крашевський також був дійсним членом Одеського товариства історії та старожитностей, що свідчить про його активну участь у культурному житті регіону.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне в Одеській області. Також Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер висловив обурення з приводу спроб повернення до обговорення перейменувань вулиць та знесення пам'ятників, пов'язаних з колонізацією і комуністичним режимом.
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