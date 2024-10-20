Улица Крылова в Одессе переименована в Юзефа Крашевского

Улица Крылова в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

Улица Крылова в Пересыпском районе Одессы была официально переименована в Юзефа Крашевского. Это выдающийся польский писатель и исследователь.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Юзеф Крашевский. Фото: ОГС

Что известно о писателе

Юзеф Игнатий Крашевский, известный польский автор, вошел в "Книгу рекордов Гиннеса" с рекордным количеством произведений — более 600 томов. Он автор 232 романов и многочисленных статей в разных жанрах, в частности исторических романов, которые стали классикой мировой литературы наряду с произведениями Вальтера Скотта и Александра Дюма.

Юзеф Крашевский и Одесса

Крашевский родился в Варшаве в 1812, а в 1838 поселился в Украине с семьей. Он посещал Одессу в 1843 году для лечения, что вдохновило его на написание "Воспоминания об Одессе, Едиссана и Буджака". В своих заметках он описывал регион как "только заселяющийся", где жители не испорчены "пороками цивилизации".

Книга "Воспоминания об Одессе, Едиссане и Буджаке". Фото: ОМР

Крашевский также был членом Одесского общества истории и древностей, что свидетельствует о его активном участии в культурной жизни региона.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за переименование города Южный в Одесской области. Также Глава Одесской ОВА Олег Кипер выразил возмущение по поводу попыток возвращения к обсуждению переименований улиц и сноса памятников, связанных с колонизацией и коммунистическим режимом.