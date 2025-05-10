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В Одессе не будет света до вечера — масштабные отключения

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Дата публикации 10 мая 2025 09:45
Отключение света в Одессе 10 мая 2025 года - адреса
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 10 мая, в Одессе ожидается отключение электроэнергии на нескольких улицах. Южный РЭС проводит плановые ремонтные работы, которые продлятся до 20:00. Восстановить электроснабжение обещают сразу после завершения всех мероприятий.

Об этом в субботу, 10 мая, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где в нет света в Одессе

Отключение света коснется таких адресов:

  • ул. Дача Ковалевского, 72-76б, 88-110
  • ул. Дениса Максишко, 28-38б
  • ул. Садовского, 1-47б
  • ул. Саксаганского, 1-35
  • ул. Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31, 64
  • ул. 5-я и 6-я Линия Марии Демченко
  • переулок Карпенко-Карого (переулок Вильямса), 2-15б
  • переулок Водный, 1-17а
  • ул. Академика Королева, 74-97
  • ул. Семьи Глодан, 29

Ремонтные бригады уже работают в указанных районах. Энергетики обещают возобновить подачу света сразу после завершения работ.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стоимость электроэнергии в мае, несмотря на сложную ситуацию на сетях, для бытовых потребителей Одессы увеличивать не планируют. Также мы сообщали, что будет с ценами на электричество в июне.

Одесса авария Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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