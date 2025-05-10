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В Одесі не буде світла до вечора — масштабні відключення

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Дата публікації: 10 травня 2025 09:45
Відключення світла в Одесі 10 травня 2025 — адреси
Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 10 травня, в Одесі очікується відключення електроенергії на кількох вулицях. Південний РЕМ проводить планові ремонтні роботи, які триватимуть до 20:00. Відновити електропостачання обіцяють одразу після завершення всіх заходів.

Про це у суботу, 10 травня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де в немає світла в Одесі

Відключення світла торкнеться таких адрес:

  • вул. Дача Ковалевського, 72-76б, 88-110
  • вул. Дениса Максишка, 28-38б
  • вул. Садовського, 1-47б
  • вул. Саксаганського, 1-35
  • вул. Чикаленко Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31, 64
  • вул. 5-а і 6-а Лінія Марії Демченко
  • пров. Карпенка-Карого (пров. Вільямса), 2-15б
  • пров. Водний, 1-17а
  • вул. Академіка Корольова, 74-97
  • вул. Сім’ї Глодан, 29

Ремонтні бригади вже працюють у зазначених районах. Енергетики обіцяють відновити подачу світла одразу після завершення робіт.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, вартість електроенергії у травні, попри складну ситуацію на мережах, для побутових споживачів Одеси збільшувати не планують. Також ми повідомляли, що буде з цінами на електрику у червні.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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