Графіки відключення світла на завтра в Одесі - прогнози щодо електрики від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через негоду сьогодні на Одещині було знеструмлено 24 населені пункти в нашому регіоні. Однак в Одесі завтра, 10 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) — на ранок були знеструмлені 24 населені пункти в Одеській області. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. До кінця доби всіх абонентів мають заживити.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому сьогодні не ходили деякі трамваї.