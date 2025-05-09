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Отключение света завтра — что ожидает одесситов

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Дата публикации 9 мая 2025 20:51
Графики отключения света на завтра в Одессе - прогнозы по электричеству от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за непогоды сегодня в Одесской области были обесточены 24 населенных пункта в нашем регионе. Однако в Одессе завтра, 10 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) — на утро были обесточены 24 населенных пункта в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий. До конца суток всех абонентов должны запитать.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня не ходили некоторые трамваи.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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