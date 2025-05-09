Графики отключения света на завтра в Одессе - прогнозы по электричеству от ДТЭК и Укрэнерго

Отключение света завтра — что ожидает одесситов
Из-за непогоды сегодня в Одесской области были обесточены 24 населенных пункта в нашем регионе. Однако в Одессе завтра, 10 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Последствия непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) — на утро были обесточены 24 населенных пункта в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий. До конца суток всех абонентов должны запитать.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня не ходили некоторые трамваи.
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