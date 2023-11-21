Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе не работает часть бюветов arrow

В Одессе не работает часть бюветов

21 ноября 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе не работает часть бюветов
Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 21 ноября, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим четыре объекта временно не будут работать. После завершения работ комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги согласно графику.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Какие бюветы не будут работать в Одессе

На период работ следующие комплексы работать не будут:

  • ул. Просвещения,1-Д — с 10:00 до 14:00,
  • сквер Мечникова — с 11:00 до 15:00,
  • просп. Гагарина, 33 — с 09:00 до 13:00,
  • ул. И. Рабина — с 10:00 до 14:00.

Отключение воды в Одессе

Напомним, сегодня, 21 ноября, значительная часть одесситов осталась без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00. А в пригороде работы планируется завершить до 23:30.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме