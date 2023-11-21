В Одессе не работает часть бюветов
Сегодня, 21 ноября, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим четыре объекта временно не будут работать. После завершения работ комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги согласно графику.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.
Какие бюветы не будут работать в Одессе
На период работ следующие комплексы работать не будут:
- ул. Просвещения,1-Д — с 10:00 до 14:00,
- сквер Мечникова — с 11:00 до 15:00,
- просп. Гагарина, 33 — с 09:00 до 13:00,
- ул. И. Рабина — с 10:00 до 14:00.
Отключение воды в Одессе
Напомним, сегодня, 21 ноября, значительная часть одесситов осталась без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00. А в пригороде работы планируется завершить до 23:30.
Интересно о коммуналке
В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .
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