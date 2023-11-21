В Одесі не працює частина бюветів

Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим чотири об’єкти тимчасово не працюватимуть. Після завершення робіт комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги згідно з графіком.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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Які бювети не працюватимуть в Одесі

На період робіт наступні комплекси працювати не будуть:

вул. Просвіти,1-Д — з 10:00 до 14:00,

сквер Мечникова — з 11:00 до 15:00,

просп. Гагаріна, 33 — з 09:00 до 13:00,

вул. І. Рабіна — з 10:00 до 14:00.

Відключення води в Одесі

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, значна частина одеситів залишилася без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 21:00. А у передмісті роботи планують завершити до 23:30.

Цікаво про комуналку

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.