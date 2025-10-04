4 октября в Одессе не будет работать бювет на Дальницкой, 25 из-за ремонта

Бутылки с водой возле бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 октября, бюветный комплекс на улице Дальницкая, 25 в Одессе работать не будет. Там будут проходить ремонтные работы. Одесситам советуют набирать воду в бювете в Прохоровском сквере.

Об этом сообщили в пресс-службе жилищно-коммунальных служб.

Когда возобновит работу

Восстановить работу бювета, предварительно, планируют к вечеру сегодняшнего дня. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мероприятий.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

