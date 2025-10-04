4 октября в Одессе не будет работать бювет на Дальницкой, 25 из-за ремонта

В Одессе не будет работать бювет — какой именно
Сегодня, 4 октября, бюветный комплекс на улице Дальницкая, 25 в Одессе работать не будет. Там будут проходить ремонтные работы. Одесситам советуют набирать воду в бювете в Прохоровском сквере.
Об этом сообщили в пресс-службе жилищно-коммунальных служб.
Когда возобновит работу
Восстановить работу бювета, предварительно, планируют к вечеру сегодняшнего дня. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мероприятий.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
