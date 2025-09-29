Тарифы на воду в Одессе в октябре 2025 - сколько будут платить одесситы

Человек считает деньги за коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре 2025 года тарифы на воду для жителей Одессы останутся неизменными. Бытовые потребители и дальше будут платить за водоснабжение и водоотведение по тем же ценам, что и раньше. Для бизнеса также не предусмотрено повышение, но их тарифы существенно отличаются от тарифов для населения.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в октябре 2025-го.

Стоимость воды

В октябре 2025 года стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для одесситов не изменится.

Для населения тариф будет составлять:

централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);

централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса цены остаются на уровне сентября:

для предприятий-лицензиатов в сфере водоснабжения и водоотведения;

водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотведения — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС);

Для других потребителей, кроме населения:

водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в некоторых общинах этот вопрос решают местные советы.

Напомним, мы писали о том, сколько обойдется вывоз мусора в Одессе в октябре. Также мы сообщали, сколько одесситы будут платить за газ в следующем месяце.