Тарифы на воду в Одессе в октябре 2025 - сколько будут платить одесситы

Тариф на воду — сколько одесситы будут платить с октября
В октябре 2025 года тарифы на воду для жителей Одессы останутся неизменными. Бытовые потребители и дальше будут платить за водоснабжение и водоотведение по тем же ценам, что и раньше. Для бизнеса также не предусмотрено повышение, но их тарифы существенно отличаются от тарифов для населения.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в октябре 2025-го.
Стоимость воды
В октябре 2025 года стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для одесситов не изменится.
Для населения тариф будет составлять:
- централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).
Для бизнеса цены остаются на уровне сентября:
- для предприятий-лицензиатов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотведения — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС);
Для других потребителей, кроме населения:
- водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).
Тарифы устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в некоторых общинах этот вопрос решают местные советы.
