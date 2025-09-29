Видео
Тариф на воду — сколько одесситы будут платить с октября

Тариф на воду — сколько одесситы будут платить с октября

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:16
Тарифы на воду в Одессе в октябре 2025 - сколько будут платить одесситы
Человек считает деньги за коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре 2025 года тарифы на воду для жителей Одессы останутся неизменными. Бытовые потребители и дальше будут платить за водоснабжение и водоотведение по тем же ценам, что и раньше. Для бизнеса также не предусмотрено повышение, но их тарифы существенно отличаются от тарифов для населения.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в октябре 2025-го.

Стоимость воды

В октябре 2025 года стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для одесситов не изменится.

Для населения тариф будет составлять:

  • централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса цены остаются на уровне сентября:

  • для предприятий-лицензиатов в сфере водоснабжения и водоотведения;
  • водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотведения — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС);

Для других потребителей, кроме населения:

  • водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в некоторых общинах этот вопрос решают местные советы.

Напомним, мы писали о том, сколько обойдется вывоз мусора в Одессе в октябре. Также мы сообщали, сколько одесситы будут платить за газ в следующем месяце.

