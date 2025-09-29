Відео
Головна Одеса Тариф на воду — скільки одесити платитимуть з жовтня

Тариф на воду — скільки одесити платитимуть з жовтня

Дата публікації: 29 вересня 2025 19:16
Тарифи на воду в Одесі у жовтні 2025 — скільки платитимуть одесити
Людина рахує гроші за комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні 2025 року тарифи на воду для мешканців Одеси залишаться незмінними. Побутові споживачі й далі сплачуватимуть за водопостачання та водовідведення за тими ж цінами, що й раніше. Для бізнесу також не передбачено підвищення, але їхні тарифи суттєво відрізняються від тарифів для населення.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у жовтні 2025-го.

Читайте також:

Вартість води

У жовтні 2025 року вартість централізованого водопостачання та водовідведення для одеситів не зміниться.

Для населення тариф становитиме:

  • централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу ціни залишаються на рівні вересня:

  • для підприємств-ліцензіатів у сфері водопостачання та водовідведення;
  • водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ);

Для інших споживачів, окрім населення:

  • водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас у деяких громадах це питання вирішують місцеві ради.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштуватиме вивіз сміття в Одесі у жовтні. Також ми повідомляли, скільки одесити будуть платити за газ у наступному місяці.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
