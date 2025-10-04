4 жовтня в Одесі не працюватиме бювет на Дальницькій, 25 через ремонт

Пляшки з водою біля бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 жовтня, бюветний комплекс на вулиці Дальницька, 25 в Одесі працювати не буде. Там відбуватимуться ремонтні роботи. Одеситам радять набирати воду в бюветі у Прохорівському сквері.

Про це повідомили у пресслужбі житлово-комунальних служб.

Коли відновить роботу

Відновити роботу бювету попередньо планують до вечора сьогоднішнього дня. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, скільки в цьому місяці доведеться платити за комунальні. Також ми повідомляли, скільки коштуватиме водопостачання та водовідведення у жовтні в Одесі.