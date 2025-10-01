Відключення води в Одесі та області 1 жовтня: планові та аварійні ремонти

Масове відключення води в Одесі та області — адреси бюветів
Сьогодні, 1 жовтня, на декількох вулицях Одеси та частині населених пунктів області залишаться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть до вечора.
Про це у неділю, 1 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води в Одесі залишилися такі адреси:
- Давида Ойстраха
- вул. Жоліо-Кюрі
- вул. Миколаївська дорога, 245-251
Відключення до 15:00.
Де немає води в Одеській області
В області води не буде:
- Дністер (м. Біляївка)
- ж/м Тірас ск (м. Біляївка) проїзд
- СГТ Гудок (с. Маяки) смт
- СГТ Меліоратор (с. Маяки) смт
- Маяки село
- Надлиманське село
- Миколаївка село
- Калаглія село
- Овідіополь смт
- Роксолани село
- Кароліно-Бугаз село
- Затока смт
Відключення до 17:00
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
