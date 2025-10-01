Відключення води в Одесі та області 1 жовтня: планові та аварійні ремонти

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, на декількох вулицях Одеси та частині населених пунктів області залишаться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть до вечора.

Про це у неділю, 1 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води в Одесі залишилися такі адреси:

Давида Ойстраха

вул. Жоліо-Кюрі

вул. Миколаївська дорога, 245-251

Відключення до 15:00.

Де немає води в Одеській області

В області води не буде:

Дністер (м. Біляївка)

ж/м Тірас ск (м. Біляївка) проїзд

СГТ Гудок (с. Маяки) смт

СГТ Меліоратор (с. Маяки) смт

Маяки село

Надлиманське село

Миколаївка село

Калаглія село

Овідіополь смт

Роксолани село

Кароліно-Бугаз село

Затока смт

Відключення до 17:00

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

