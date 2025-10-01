Відео
Україна
Головна Одеса Масове відключення води в Одесі та області — адреси бюветів

Масове відключення води в Одесі та області — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 10:36
Відключення води в Одесі та області 1 жовтня: планові та аварійні ремонти
Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, на декількох вулицях Одеси та частині населених пунктів області залишаться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть до вечора. 

Про це у неділю, 1 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води в Одесі залишилися такі адреси: 

  • Давида Ойстраха
  • вул. Жоліо-Кюрі
  • вул. Миколаївська дорога, 245-251

Відключення до 15:00.

Де немає води в Одеській області

В області води не буде:

  • Дністер (м. Біляївка)
  • ж/м Тірас ск (м. Біляївка) проїзд
  • СГТ Гудок (с. Маяки) смт
  • СГТ Меліоратор (с. Маяки) смт
  • Маяки село
  • Надлиманське село
  • Миколаївка село
  • Калаглія село
  • Овідіополь смт
  • Роксолани село
  • Кароліно-Бугаз село
  • Затока смт

Відключення до 17:00

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду від сьогодні. Також ми повідомляли про те, скільки коштуватиме вивіз сміття в Одесі з 1 жовтня

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
