Главная Одесса Массовое отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов

Массовое отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 10:36
Отключения воды в Одессе и области 1 октября: плановые и аварийные ремонты
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 1 октября, на нескольких улицах Одессы и части населенных пунктов области останутся без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса::

  • Давида Ойстраха
  • ул. Жолио-Кюри
  • ул. Николаевская дорога ул., 245-251

Отключение до 15:00.

Где нет воды в Одесской области

В области воды не будет:

  • Днестр (г. Беляевка)
  • ж/м Тирас ск (г. Беляевка) проезд
  • СХТ Гудок (с. Маяки) пгт
  • СХТ Мелиоратор (с. Маяки) пгт
  • Маяки село
  • Надлиманское село
  • Николаевка село Николаевка село
  • Калаглия село
  • Овидиополь пгт
  • Роксоланы село
  • Каролино-Бугаз село
  • Затока пгт

Отключение до 17:00

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду с сегодняшнего дня. Также мы сообщали о том, сколько будет стоить вывоз мусора в Одессе с 1 октября.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
