Отключения воды в Одессе и области 1 октября: плановые и аварийные ремонты

Сегодня, 1 октября, на нескольких улицах Одессы и части населенных пунктов области останутся без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса::

Давида Ойстраха

ул. Жолио-Кюри

ул. Николаевская дорога ул., 245-251

Отключение до 15:00.

Где нет воды в Одесской области

В области воды не будет:

Днестр (г. Беляевка)

ж/м Тирас ск (г. Беляевка) проезд

СХТ Гудок (с. Маяки) пгт

СХТ Мелиоратор (с. Маяки) пгт

Маяки село

Надлиманское село

Николаевка село Николаевка село

Калаглия село

Овидиополь пгт

Роксоланы село

Каролино-Бугаз село

Затока пгт

Отключение до 17:00

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

