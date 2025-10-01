Отключения воды в Одессе и области 1 октября: плановые и аварийные ремонты

Массовое отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов
Сегодня, 1 октября, на нескольких улицах Одессы и части населенных пунктов области останутся без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера.
Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды в Одессе остались такие адреса::
- Давида Ойстраха
- ул. Жолио-Кюри
- ул. Николаевская дорога ул., 245-251
Отключение до 15:00.
Где нет воды в Одесской области
В области воды не будет:
- Днестр (г. Беляевка)
- ж/м Тирас ск (г. Беляевка) проезд
- СХТ Гудок (с. Маяки) пгт
- СХТ Мелиоратор (с. Маяки) пгт
- Маяки село
- Надлиманское село
- Николаевка село Николаевка село
- Калаглия село
- Овидиополь пгт
- Роксоланы село
- Каролино-Бугаз село
- Затока пгт
Отключение до 17:00
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду с сегодняшнего дня. Также мы сообщали о том, сколько будет стоить вывоз мусора в Одессе с 1 октября.
