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В Одессе не будут проводить Expo-2030: что известно

22 июня 2023 18:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одессе не будут проводить Expo-2030: что известно
Проект павильонов для выставки EXPO-2030 в Одессе. Источник: бюро Zaha Hadid Architects
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Одессу исключили из списка претендентов на проведение в Украине международной выставки Expo 2030. За право принимать мероприятие будут бороться Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Такое решение было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 20 июня, пишет пресс-служба Всемирной выставки Expo 2030.

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"Генеральная ассамблея будет рассматривать три проекта для избрания страны-хозяина World Expo 2030: кандидатуры Республики Корея (Пусан), Италии (Рим), Саудовской Аравии (Эр-Рияд)", — говорится в сообщении.

Победитель будет определен в ноябре 2023 года.

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Скриншот сообщения из пресс-службы выставки

Что известно о выставке

Выставка EXPO проходит каждые пять лет. Конкурс городов, желающих принимать это мероприятие, начинается почти за десять лет до даты проведения.

В сентябре 2022 года Украина официально подала регистрационное досье Международному бюро выставок в Париже (BIE) для участия в конкурсе на право проведения Всемирной выставки Expo 2030 в Одессе.

Крайнюю выставку проводили в 2020 году в Дубае под лозунгом "Объединяя умы, создавая будущее". EXPO 2025 пройдет в Осаке (Япония). Основной темой станет "Создание общества будущего для нашей жизни".

Напомним, организаторы театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" приняли решение перенести мероприятие в Одессу из-за сложной ситуации после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Мероприятие пройдет на сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра в сентябре.

 

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