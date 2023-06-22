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В Одесі не проводитимуть Expo-2030: що відомо

22 червня 2023 18:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Одесі не проводитимуть Expo-2030: що відомо
Проєкт павільйонів для виставки EXPO-2030 в Одесі. Джерело: бюро Zaha Hadid Architects
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Одесу виключили зі списку претендентів на проведення в Україні міжнародної виставки Expo 2030. За право приймати захід змагатимуться Пусан (Південна Корея), Рим (Італія) та Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Таке рішення було ухвалено на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок 20 червня, пише пресслужба Всесвітньої виставки Expo 2030.

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"Генеральна асамблея розглядатиме три проєкти для обрання країни-господаря World Expo 2030: кандидатури Республіки Корея (Пусан), Італії (Рим), Саудівської Аравії (Ер-Ріяд)", — йдеться у  повідомленні.

Переможця буде визначено в листопаді 2023 року.

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Скриншот повідомлення з пресслужби виставки

Що відомо про виставку 

Виставка EXPO відбувається кожних п'ять років. Конкурс міст, які хочуть приймати цей захід, розпочинається майже за десять років до дати проведення. 

У вересні 2022 року Україна офіційно подала реєстраційне досьє до Міжнародного бюро виставок у Парижі (BIE) для участі у конкурсі на право проведення Всесвітньої виставки Expo 2030 в Одесі.

Крайню виставку проводили в 2020 році в Дубаї під гаслом "Об’єднуючи розуми, створюючи майбутнє". EXPO 2025 пройде в Осаці (Японія). Основною темою стане "Створення суспільства майбутнього для нашого життя".

Нагадаємо, організатори театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" ухвалили рішення перенести захід до Одеси через складну ситуацію після підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Захід відбудеться на сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру у вересні.

 

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