Правоохранители перекрыли движение. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате ночного воздушного боя были повреждены бизнес-центр, учебное заведение, магазины, церковь и заведение питания на проспекте Шевченко. В связи с проведением следственных действий участок от проспекта Гагарина до улицы Пироговской временно перекрыт.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Вниманию водителей. В Одессе ограничено движение транспорта по проспекту Шевченко. Просим с пониманием отнестись к работе полиции, учесть возникшую ситуацию и выбрать альтернативный маршрут", — говорится в сообщении.

Ночная атака по Одессе

Отметим, оккупанты в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Одессе. В результате ночной атаки три человека погибли, а 13 получили ранения. В настоящее время поисково-спасательная операция на месте "прилета" завершена.

"Враг в очередной раз испытывает Одессу. Российские террористы применяют свое оружие против гражданских людей. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Из акватории Черного моря страна-агрессор выпустила четыре крылатых ракет типа "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили три, но есть и попадания.

Отметим, продолжаются 476 сутки вооруженной агрессии РФ против Украины. Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed.