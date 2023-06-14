В Одесі обмежено рух транспорту проспектом Шевченка
Внаслідок нічного повітряного бою було пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церкву та заклад харчування на проспекті Шевченка. У зв’язку із проведенням слідчих дій ділянка від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської тимчасово перекрита.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
"До уваги водіїв. В Одесі обмежено рух транспорту проспектом Шевченка. Просимо з розумінням поставитися до роботи поліції, врахувати ситуацію, що виникла, і обрати альтернативний маршрут", — йдеться в повідомленні.
Нічна атака по Одесі
Зазначимо, окупанти вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинула, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.
"Ворог вчергове випробовує Одесу. Російські терористи застосовують свою зброю проти цивільних людей. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та бажаю скорішого одужання всім постраждалим", — заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
З акваторії Чорного моря країна-агресор випустила чотири крилаті ракети типу "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили три, але є і влучання.
Зазначимо, триває 476 доба збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed.