Правоохоронці перекрили рух. Фото: ГУНП в Одеській області

Внаслідок нічного повітряного бою було пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церкву та заклад харчування на проспекті Шевченка. У зв’язку із проведенням слідчих дій ділянка від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської тимчасово перекрита.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"До уваги водіїв. В Одесі обмежено рух транспорту проспектом Шевченка. Просимо з розумінням поставитися до роботи поліції, врахувати ситуацію, що виникла, і обрати альтернативний маршрут", — йдеться в повідомленні.

Нічна атака по Одесі

Зазначимо, окупанти вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинула, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.

"Ворог вчергове випробовує Одесу. Російські терористи застосовують свою зброю проти цивільних людей. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та бажаю скорішого одужання всім постраждалим", — заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

З акваторії Чорного моря країна-агресор випустила чотири крилаті ракети типу "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили три, але є і влучання.

Зазначимо, триває 476 доба збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed.