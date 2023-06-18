В Одессе ограничили работу развлекательных клубов

Ночной клуб. Фото: pixabay

Время работы развлекательных заведений Одессы было ограничено. Теперь все кафе, бары, рестораны, ночные клубы и подобные заведения могут работать до 22:00.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Ограничения в работе относятся к развлекательным заведениям в период с 22:00 до 09:00. Вступают они в действие в соответствии совместному приказу начальника Одесской областной государственной (военной) администрации и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" от 14 июня 2023 года № 6 "О некоторых вопросах гражданской защиты населения в Одесской области в условиях правового режима военного положения" .

"Учитывая высокую угрозу жизни и здоровью людей, вызванную вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, сохранения жизни гражданских лиц на период действия правового режима военного положения в период с 22:00 до 09:00 на территории города Одессы действуют новые ограничения", — говорится в сообщении.

Нововведения касаются:

ограничений хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности в сферах обслуживания и развлечений, в том числе, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению путем запрета;

запретов использования световых и/или подобных световым средств, ухудшающих демассирующие признаки территории;

запреты на использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и/или других музыкальных средств;

запреты обслуживания населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях;

запреты пребывания, передвижения, входа/выхода граждан, иностранцев и/или лиц без гражданства.

Напомним, пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за загрязнения. Соответствующее решение было принято членами комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.