В Одесі обмежили роботу розважальних клубів

Нічний клуб. Фото: pixabay

Час роботи розважальних закладів Одеси обмежили. Відтепер всі кафе, бари, ресторани, нічні клуби тощо можуть працювати до 22:00.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Обмеження в роботі стосуються розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00. Набувають вони чинності відповідно до спільного наказу начальника Одеської обласної державної (військової) адміністрації та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" від 14 червня 2023 року № 6 "Про деякі питання цивільного захисту населення в Одеській області в умовах правового режиму воєнного стану".

"Зважаючи на високу загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення громадської безпеки й порядку, збереження життя цивільних осіб на період дії правового режиму воєнного стану в період з 22:00 до 09:00 на території міста Одеси діють нові обмеження",— йдеться у повідомленні.

Нововведення стосуються:

обмеження господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, у тому числі, але не виключно, розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню шляхом заборони;

заборони використання світлових та/або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;

заборони використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та/або інших музичних засобів;

заборони обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях;

заборони перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та/або осіб без громадянства.

Нагадаємо, пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення ухвалили члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.