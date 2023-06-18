Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі обмежили роботу розважальних клубів arrow

В Одесі обмежили роботу розважальних клубів

18 червня 2023 14:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі обмежили роботу розважальних клубів
Нічний клуб. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Час роботи розважальних закладів Одеси обмежили. Відтепер всі кафе, бари, ресторани, нічні клуби тощо можуть працювати до 22:00.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Обмеження в роботі стосуються  розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00. Набувають вони чинності відповідно до спільного наказу начальника Одеської обласної державної (військової) адміністрації  та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" від 14 червня 2023 року № 6 "Про деякі питання цивільного захисту населення в Одеській області в умовах правового режиму воєнного стану".

"Зважаючи на високу загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення громадської безпеки й порядку, збереження життя цивільних осіб на період дії правового режиму воєнного стану в період з 22:00 до 09:00 на території міста Одеси діють нові обмеження",— йдеться у повідомленні.

Нововведення стосуються:

  • обмеження господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, у тому числі, але не виключно, розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню шляхом заборони;

  • заборони використання світлових та/або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території; 
  • заборони використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та/або інших музичних засобів;
  • заборони обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях; 
  • заборони перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та/або осіб без громадянства.

Нагадаємо, пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення ухвалили члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB