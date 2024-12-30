Кормить военных в Одесской области будет фирма, к которой есть претензии

В Одессе избрали кормильца для военных. Фото иллюстративное: соцсети

В Одесской области избрали поставщика питания для военнослужащих. Им стала фирма, регулярно выигрывающая аналогичные тендеры. Недавно она попала в скандал с некачественной едой в больницах.

О результатах торгов журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Результаты торгов

По условиям тендера победитель должен предоставить 40 тыс. комплектов четырехразового питания военнослужащим. В аукционе принял участие единственный участник — одесская фирма "Фабрика вкуса". После заключения сделки она получает 21,1 млн грн.

Что известно о фирме

"Фабрика вкуса" создана в 2015 году. Ее основателем и руководителем является одессит Игорь Левинзон. Уже через два месяца после создания компания получила первый заказ на питание одесских больниц. С тех пор фирма заработала на доставке продуктов в городские заведения сотни миллионов гривен. В частности, только в 2022 году она получила 165,9 млн грн. В Центре публичных расследований утверждают, что некоторые сотрудники "Фабрики вкуса" работали одновременно в структурах мэрии.

Отметим, что эту же фирму разоблачили на поставках в городскую больницу на улице Троицкой просроченные продукты и еды без маркировок, в полиэтиленовых пакетах или боксах сомнительного вида.

Напомним также, что Одесский областной совет обратился к правительству, чтобы решить вопрос с питанием раненых военных в медучреждениях.