Годувати військових на Одещині буде фірма, до якої є претензії

В Одесі обрали годувальника для військових. Фото: ілюстративне/соцмережі

В Одеській області обрали постачальника харчування для військовослужбовців. Ним стала фірма, яка регулярно виграє аналогічні тендери. Нещодавно вона потрапила у скандал з неякісною їжею у лікарнях.

Про результати торгів журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Результати торгів

За умовами тендеру, переможець має надати 40 тис. комплектів чотириразового харчування військовослужбовцям. В аукціоні взяв участь єдиний учасник — одеська фірма "Фабрика смаку". Після укладання угоди вона отримує 21,1 млн грн.

Що відомо про фірму

"Фабрика смаку" створена у 2015 році. Її засновником і керівником є одесит Ігор Левінзон. Вже за два місяці після створення компанія отримала перше замовлення на харчування одеських лікарень. З тих пір фірма заробила на доставці продуктів у міські заклади сотні мільйонів гривень. Зокрема, тільки у 2022 році вона отримала 165,9 млн грн. У Центрі публічних розслідувань стверджують, що деякі співробітники "Фабрики смаку" одночасно працювали у структурах мерії.

Зазначимо, що цю ж фірму викрили на постачанні до міської лікарні на вулиці Троїцької прострочених продуктів та їжі без маркувань, у поліетиленових пакетах або боксах сумнівного вигляду.

Нагадаємо також, що Одеська обласна рада звернулася до уряду, щоби вирішити питання з харчуванням поранених військових у медзакладах.