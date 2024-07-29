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В Одессе официально открыли восемь пляжных участков — перечень

29 июля 2024 21:41
Виктория Козырь - редактор
В Одессе открыли восемь новых пляжных участков
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Одессе постепенно дополняются зоны для оздоровления и купания. В городе официально открыли еще восемь пляжных участков.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram в воскресенье, 29 июля.

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Восемь дополнительных официально открытых пляжных участков:

  • Буфет на Малом Фонтане;
  • пять пляжных зон на Ланжероне;
  • "Чайка";
  • "Андерхил".

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток — пребывание людей у моря запрещено!" — подчеркнул Кипер.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, журналисты Новини.LIVE решили посчитать, сколько будет стоить неделя отдыха в Одессе для двоих.

Также в Одессе планируют переименовать несколько улиц. Речь идет об исторических названиях, таких как Бульвар Жванецкого, Думская площадь и Пушкинская.

Одесса отдых вода Олег Кипер

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