В Одессе открыли восемь новых пляжных участков

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В Одессе постепенно дополняются зоны для оздоровления и купания. В городе официально открыли еще восемь пляжных участков.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram в воскресенье, 29 июля.

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Восемь дополнительных официально открытых пляжных участков:

Буфет на Малом Фонтане;

пять пляжных зон на Ланжероне;

"Чайка";

"Андерхил".

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток — пребывание людей у моря запрещено!" — подчеркнул Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, журналисты Новини.LIVE решили посчитать, сколько будет стоить неделя отдыха в Одессе для двоих.

Также в Одессе планируют переименовать несколько улиц. Речь идет об исторических названиях, таких как Бульвар Жванецкого, Думская площадь и Пушкинская.