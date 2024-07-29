В Одессе открыли восемь новых пляжных участков

В Одессе официально открыли восемь пляжных участков — перечень
В Одессе постепенно дополняются зоны для оздоровления и купания. В городе официально открыли еще восемь пляжных участков.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram в воскресенье, 29 июля.
Пляжные участки в Одессе
Восемь дополнительных официально открытых пляжных участков:
- Буфет на Малом Фонтане;
- пять пляжных зон на Ланжероне;
- "Чайка";
- "Андерхил".
"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток — пребывание людей у моря запрещено!" — подчеркнул Кипер.
Напомним, журналисты Новини.LIVE решили посчитать, сколько будет стоить неделя отдыха в Одессе для двоих.
Также в Одессе планируют переименовать несколько улиц. Речь идет об исторических названиях, таких как Бульвар Жванецкого, Думская площадь и Пушкинская.
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