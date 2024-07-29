В Одесі відкрили вісім нових пляжних ділянок

В Одесі офіційно відкрили вісім пляжних ділянок — перелік
В Одесі поступово доповнюються зони для оздоровлення та купання. У місті офіційно відкрили ще вісім пляжних ділянок.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у неділю, 29 липня.
Пляжні ділянки в Одесі
Вісім додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок:
- Буфет на Малому Фонтані;
- пʼять пляжних зон на Ланжероні;
- "Чайка";
- "Андерхіл".
"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби — перебування людей біля моря заборонено!" — наголосив Кіпер.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE вирішили порахувати, скільки коштуватиме тиждень відпочинку в Одесі для двох.
Також в Одесі планують перейменувати декілька вулиць. Йдеться про історичні назви, такі як Бульвар Жванецького, Думська площа та Пушкінська.
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