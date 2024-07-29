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В Одесі офіційно відкрили вісім пляжних ділянок — перелік

29 липня 2024 21:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Одесі відкрили вісім нових пляжних ділянок
Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Одесі поступово доповнюються зони для оздоровлення та купання. У місті офіційно відкрили ще вісім пляжних ділянок.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у неділю, 29 липня.

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Вісім додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок:

  • Буфет на Малому Фонтані;
  • пʼять пляжних зон на Ланжероні;
  • "Чайка";
  • "Андерхіл".

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби — перебування людей біля моря заборонено!" — наголосив Кіпер.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE вирішили порахувати, скільки коштуватиме тиждень відпочинку в Одесі для двох.  

Також в Одесі планують перейменувати декілька вулиць. Йдеться про історичні назви, такі як Бульвар Жванецького, Думська площа та Пушкінська.

Одеса відпочинок вода Олег Кіпер

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