В Одесі відкрили вісім нових пляжних ділянок

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі поступово доповнюються зони для оздоровлення та купання. У місті офіційно відкрили ще вісім пляжних ділянок.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у неділю, 29 липня.

Читайте також:

Пляжні ділянки в Одесі

Вісім додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок:

Буфет на Малому Фонтані;

пʼять пляжних зон на Ланжероні;

"Чайка";

"Андерхіл".

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби — перебування людей біля моря заборонено!" — наголосив Кіпер.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE вирішили порахувати, скільки коштуватиме тиждень відпочинку в Одесі для двох.

Також в Одесі планують перейменувати декілька вулиць. Йдеться про історичні назви, такі як Бульвар Жванецького, Думська площа та Пушкінська.