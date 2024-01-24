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В Одессе объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации

24 января 2024 11:07
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Российский истребитель Су-34. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и ряде южных областей объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации над Черным морем. Военные отмечают риск запуска ракет и бомб.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" – говорится в сообщении.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, на утро 24 января враг продолжает держать в Черном море корабли. После ночной ротации на рейде присутствуют три ракетоносителя, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Одесса
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Новости Одессы
воздушная тревога

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