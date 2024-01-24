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В Одесі оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації

24 січня 2024 11:07
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації
Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та низці південних областей оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації над Чорним морем. Військові наголошують про ризик запуску ракет та бомб. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні. 

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війна
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога

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