В Одесі оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації

Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ

В Одесі та низці південних областей оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації над Чорним морем. Військові наголошують про ризик запуску ракет та бомб.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні.

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