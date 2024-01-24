В Одесі оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації
24 січня 2024 11:07
Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ
В Одесі та низці південних областей оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації над Чорним морем. Військові наголошують про ризик запуску ракет та бомб.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні.
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