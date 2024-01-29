В Одессе объявлена воздушная тревога из-за баллистической опасности

Пролет баллистической ракеты. Фото: Defense Express

В южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за баллистической опасности. Также мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской авиации.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга!" — говорится в сообщении.

Сообщения об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 13:44. В Херсонской области сообщают о взрывах.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, на утро 29 января враг продолжает держать на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. В настоящее время существует повышенная опасность обстрелов, поэтому следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.