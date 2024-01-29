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В Одесі оголошено повітряну тривогу через балістичну небезпеку

29 січня 2024 13:41
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу через балістичну небезпеку
Проліт балістичної ракети. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через балістичну небезпеку. Також моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!" — йдеться у повідомленні. 

Повідомленні про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 13:44. У Херсонській області повідомляють про вибухи. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, станом на ранок 29 січня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Наразі існує підвищена небезпека обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Одеса
війна
Одеська область
повітряна тривога
війна в Україні

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