В Одесі оголошено повітряну тривогу через балістичну небезпеку

Проліт балістичної ракети. Фото: Defense Express

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через балістичну небезпеку. Також моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!" — йдеться у повідомленні.

Повідомленні про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 13:44. У Херсонській області повідомляють про вибухи.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, станом на ранок 29 січня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Наразі існує підвищена небезпека обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.