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В Одессе объявлена воздушная тревога: что угрожает

12 октября 2023 12:39
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявлена воздушная тревога
Пролет ракеты в воздухе. Фото: Украинская правда
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой баллистических ударов в ряде южных областей.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: Скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о ракетной и баллистической угрозе.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: Скриншот

Взрывы в Николаеве

Также есть информация о взрывах в Николаеве. Предварительно сообщают о прилете, информация уточняется.

"Всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", — написал мэр города Александр Сенкевич.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, враг продолжает маневрировать в Черном море, давя на гражданское население. Пока корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.

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