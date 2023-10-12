В Одессе объявлена воздушная тревога: что угрожает
В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой баллистических ударов в ряде южных областей.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Мониторинговые каналы сообщают о ракетной и баллистической угрозе.
Взрывы в Николаеве
Также есть информация о взрывах в Николаеве. Предварительно сообщают о прилете, информация уточняется.
"Всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", — написал мэр города Александр Сенкевич.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, враг продолжает маневрировать в Черном море, давя на гражданское население. Пока корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.