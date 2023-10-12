В Одесі оголошено повітряну тривогу

Проліт ракети у повітрі. Фото: Українська правда

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з загрозою балістичних ударів у низці південних областей.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: Скриншот

Моніторингові канали повідомляють про ракетну та балістичну загрозу.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: Скриншот

Вибухи у Миколаєві

Також є інформація про вибухи у Миколаєві. Попередньо повідомляють про прильот, інформація уточнюється.

"Всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", — написав мер міста Олександр Сєнкевич.

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, тиснучи на цивільне населення. Наразі кораблі ЧФ РФ тримаються далеко від українських берегів, проте ракетоносій присутній на чергуванні, тож небезпека залишається.