В Одесі оголошено повітряну тривогу: що загрожує
В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з загрозою балістичних ударів у низці південних областей.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Моніторингові канали повідомляють про ракетну та балістичну загрозу.
Вибухи у Миколаєві
Також є інформація про вибухи у Миколаєві. Попередньо повідомляють про прильот, інформація уточнюється.
"Всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", — написав мер міста Олександр Сєнкевич.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, тиснучи на цивільне населення. Наразі кораблі ЧФ РФ тримаються далеко від українських берегів, проте ракетоносій присутній на чергуванні, тож небезпека залишається.