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В Одессе объявлено штормовое предупреждение

27 апреля 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявлено штормовое предупреждение
Шторм в Одессе на Ланжероне. Фото: Укргордометцентр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 апреля, в Одессе ожидается значительное усиление ветра. На море объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По прогнозам синоптиков,   в ближайшие 1-2 часа по Одессе и области ожидаются порывы северного ветра до 18 м/с. Ветреная погода сохранится до конца суток, а также ночью и утром 28 апреля.

"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин", — говорится в сообщении.

Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Напомним, в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации безопасности на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины.

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