В Одесі оголошено штормове попередження

Шторм в Одесі на Ланжероні. Фото: Укргірдометцентр

Сьогодні, 27 квітня, в Одесі очікується значне посилення вітру. На морі оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За прогнозами синоптиків, у найближчі 1-2 години по Одесі та області очікуються пориви північного вітру до 18 м/с. Вітряна погода збережеться до кінця доби, а також вночі та вранці 28 квітня.

У" зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок", — йдеться у повідомленні.

Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати.

Нагадаємо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.