В Одессе объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской авиации

Су-35 запускает ракеты. Фото: росСМИ

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

По информации мониторинга, в Черном море наблюдается активность авиации. В частности, сообщается о Су-35, которые могут выпустить ракеты, поэтому риск обстрелов повышен.

Обновлено 15:04. Радары зафиксировали информацию о запуске ракет, однако в воздушном пространстве Украины они не зафиксированы. Возможно, работает РЭБ.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской, на юге существует угроза Николаевской, Запорожской и Херсонской областям. Также тревога раздается в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, вероятнее всего на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.