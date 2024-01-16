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В Одесі оголосили повітряну тривогу через активність ворожо авіації

16 січня 2024 15:01
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголосили повітряну тривогу через активність ворожо авіації
Су-35 запускає ракети. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

За інформацією моніторингів, у Чорному морі спостерігається активність авіації. Зокрема, повідомляється про Су-35, які можуть випустити ракети, тож ризик обстрілів підвищено. 

Оновлено 15:04. Радари зафіксували інформацію про запуск ракет, однак у повітряному просторі України їх не зафіксовано. Можливо, працює РЕБ. 

Де оголошено повітряну тривогу

Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Також тривога лунає у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них. 

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ. 

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога
небезпека

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