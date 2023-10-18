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В Одессе объявили штормовое предупреждение на 19 октября

18 октября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявили штормовое предупреждение на 19 октября
Сильный шторм в море. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во второй половине дня 19 октября в Одессе и области ожидаются порывы южного ветра до 15-17 м/с. В этой связи синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении.

Порывы сильного ветра

Учитывая ухудшение погодных условий, мэрия Одессы призывает жителей и гостей быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить перемещение и путешествия, в частности для пожилых, детей и беременных женщин. Также просят воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.

Опасность для посетителей пляжей

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сколько сегодня есть мин в Черном море, сказать точно никто не может. Тем более что до сих пор волны выбрасывают взрывоопасные предметы еще со времен Второй мировой войны. Тем временем Украина уже готовится к работам по разминированию.

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