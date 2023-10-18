В Одесі оголосили штормове попередження на 19 жовтня

Сильний шторм у морі. Фото: Новини.LIVE

У другій половині дня 19 жовтня в Одесі та області очікуються пориви південного вітру до 15-17 м/с. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Пориви сильного вітру

Враховуючи погіршення погодних умов, мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути особливо обережними. Рекомендується обмежити переміщення та подорожі, зокрема для літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також просять утриматись від залишення транспортних засобів під деревами та лініями електропередач, а під час пересування під деревами бути особливо обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, скільки сьогодні є мін у Чорному морі, сказати точно ніхто не може. Тим більше, що досі хвилі викидають вибухонебезпечні предмети ще з часів Другої світової війни. Тим часом Україна вже готується до робіт з розмінування.