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В Одессе обновили графики света на вторник — что изменилось

26 ноября 2024 12:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 26 ноября, новые графики
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Днем 26 ноября в Одессе обновили графики отключения света. Поступили новые команды от "Укрэнерго" по Одесской области, поэтому электроснабжение прекратят часом раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики отключения света.

График отключения света на понедельник

Стабилизационные отключения сегодня начнутся на час раньше запланированного — с 13:00.

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.
2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 7:00 до 10:00.
4 группа: отключение с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 19:00 до 22:00.
6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber ;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, кроме стабилизационных отключений в Одессе сегодня будут также плановые. Также мы сообщали о новых тарифах на свет с декабря.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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